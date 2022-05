Die Einbrecher, die in Siegen unterwegs waren, geben Rätsel auf. (Symbolbild)

Kriminalität Siegen: Einbrecher nehmen nichts mit – sie lassen was da

Eiserfeld. In Siegen nehmen sich Einbrecher eine Kirche zum Ziel. Aber offenbar stehlen sie nichts, sondern lassen etwas zurück.

Bislang Unbekannte sind am Mittwoch, 11. Mai, zwischen 10 und 12 Uhr in die Kirche in der Eichertstraße Eiserfeld eingebrochen.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilt, verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten. Sie durchwühlten mehrere Schränke und versuchten, weitere verschlossene Behältnisse gewaltsam zu öffnen. Dabei verwendeten sie Werkzeug aus dem Kircheninventar.

Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise

Die Unbekannten ließen allerdings zwei eigene Schraubenzieher zurück. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen um Hinweise.

Die Siegener Beamten sind unter 0271/7099-0 zu erreichen.

