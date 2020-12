Die Polizei Siegen sucht nach einem oder mehreren Tätern, die versucht haben, in eine Tankstelle einzubrechen

Polizei Siegen: Einbrecher scheitern an Glasscheibe

birlenbach Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter wollten in eine Tankstelle einbrechen. Es gelang jedoch nicht, die Scheibe einzuschmeißen

Unbekannte haben zwischen 16 Uhr an Heiligabend und dem Morgen des ersten Weihnachtstages versucht, in eine Tankstelle in der Birlenbacher Straße einzubrechen.

Der oder die Täter hoben in der Nähe einen Gullydeckel heraus, um mit diesem die Scheibe des Tankstellenhäuschens einzuwerfen. Das Glas hielt jedoch stand und die Unbekannten flüchteten.

Die Polizei sucht nun Zeugen. Wer etwas beobachtet hat, kann sich unter der Rufnummer 0271/7099-0 melden.