Siegen: Einbrecher scheitern gleich doppelt an Tür

Geisweid. Lediglich Hebelspuren an den Eingangstüren von Siegener Häusern haben Einbrecher hinterlassen. Weiter sind die Täter nicht gekommen.

Zwischen Montagnachmittag, 19., und Dienstagmorgen, 20. Dezember, haben unbekannte Täter versucht, in zwei Mehrfamilienhäuser in der Hermann-Löns-Straße in Geisweid einzubrechen.

Eine Bewohnerin stellte am Dienstag entsprechende Hebelmarken an der Eingangstür fest. Auch am Nachbarhaus fanden die Polizeibeamten entsprechende Spuren an der Eingangstür.

Kriminalpolizei in Siegen bittet um Hinweise

Ein Zusammenhang kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, so die Ordnungshüter am Mittwoch. Die Kriminalpolizei in Siegen bittet Zeugen um Hinweise unter 0271/7099-0.

