Siegen: Einbrecher scheitert an Schaufensterscheibe

Siegen. Ein Pflasterstein sollte einem Einbrecher in Siegen dabei helfen, spätabends in ein Geschäft zu langen. Das gelingt nicht.

Am Samstagabend, 7. November, hat ein noch unbekannter Tatverdächtiger versucht, in ein Ladenlokal in der Marburger Straße in Siegen einzubrechen.

Nach ersten Ermittlungen, teilt die Polizei am Montag, 9. November, mit, nahm der Tatverdächtige gegen 20.55 Uhr einen Pflasterstein, um das Schaufenster des Geschäfts zu brechen. Dies gelang jedoch nicht.

Polizei Siegen: Täter trägt kaputte Jeans

Beim Eintreffen der Beamten war der unbekannte Tatverdächtige bereits geflohen. Zeugen beschrieben ihn als etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß. Er trug einen schwarzen Mund-Nasen-Schutz, eine schwarze Mütze sowie eine kaputte Jeans. Seine schwarzen Haare hatte er zu einem kurzen Zopf gebunden. Zudem hatte er einen Rucksack mit blauem Sticker auf dem Rücken.

Hinweise zur Tat bitte direkt an die Kriminalpolizei in Siegen unter 0271/7099-0.

