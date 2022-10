Siegen: Einbrecher stehlen Auto von AWO-Werkstatt

Siegen. Die Täter nahmen außerdem einen Tresor aus der AWO-Werkstatt auf dem Heidenberg in Siegen mit. Die Polizei bittet um Hinweise.

Zwischen Freitagabend, 7. Oktober, und Montagmorgen sind unbekannte Täter in die Räumlichkeiten der AWO-Werkstatt am Garnisonsring in Siegen eingebrochen.

Nach ersten Ermittlungen warfen die Einbrecher eine Scheibe ein und verschafften sich Zutritt zu den Büroräumen. Dort entwendeten sie einen Tresor, einen Fahrzeugschlüssel und den dazugehörigen Pkw. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen weißen Dacia Dokker mit dem Kennzeichen SI-AW 21 und rot-weißem Logo der AWO. Hinweise zu den Tätern oder dem Fahrzeug nimmt die Kriminalpolizei unter 0271/7099-0 entgegen.

