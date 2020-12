Siegen: Einbrecher stehlen nachts Handys aus Geschäft

Siegen. Obwohl die Polizei in Siegen schnell vor Ort war, konnten die Täter türmen. Die Beamten bitten die Bevölkerung um Mithilfe.

Unbekannte Täter sind in der Nacht zu Mittwoch, 2. Dezember, in einen Lebensmittelmarkt an der Eiserfelder Straße in Siegen eingebrochen.

Kurz vor 2 Uhr wurde der Alarm im Gebäude ausgelöst. Die Polizeibeamten trafen trotz sofortiger Fahndung niemanden an.

Kriminalpolizei Siegen ermittelt

Nach jetzigem Stand wurden diverse Mobiltelefone entwendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise nehmen die Siegener Beamten unter 0271/7099-0 entgegen.

