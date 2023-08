Siegen: Einbrecher stehlen Zigaretten für tausende Euro

In der nacht schlagen die Einbrecher zu. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden. (Symbolbild)

Birlenbach. In einer Siegener Tankstelle erbeuten Täter große Mengen Zigaretten. Sie müssen die Ware mit zwei Autos abtransportieren.

Bislang Unbekannte sind in der Nacht auf Dienstag, 8. August, in die Star-Tankstelle an der Birlenbacher Straße im Siegener Stadtteil Birlenbach eingebrochen.

Laut Polizeiangaben verschafften sich die Täter gewaltsam Zugang zum Gebäude. Dabei entwendeten sie nach ersten Erkenntnissen Zigaretten im Wert von 10.000 Euro. Zeugen berichteten, dass die Einbrecher mit zwei Fahrzeugen flüchteten.

Siegener Kriminalpolizei sucht weitere Zeugen

Dabei soll es sich um einen silbernen Polo und einen schwarzen Polo oder Golf gehandelt haben. Die Kriminalpolizei Siegen sucht weitere Zeugen.

Hinweise nehmen die Beamten unter 0271/7099-0 entgegen.

