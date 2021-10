Siegen: Einbrecher türmt mit ungewöhnlicher Beute aus Kiosk

Weidenau. Eher ungewöhnliche Beute hat ein Einbrecher in Siegen-Weidenau gemacht. Die Polizei ermittelt und bittet um Mithilfe.

Ein bislang Unbekannter ist in der Nacht auf Donnerstag, 7. Oktober, in ein Geschäft am Busbahnhof eingebrochen.

Gegen 2 Uhr versuchte der Einbrecher, das Rolltor des Ladens zu öffnen, teilt die Polizei am Freitag mit. Als ihm das gelang, griff er nach mehreren Zeitungen, die ein Lieferant zuvor dort abgelegt hatte.

Kriminalpolizei Siegen ermittelt

Das Rolltor wurde beschädigt. Beutewert und Sachschaden belaufen sich auf rund 600 Euro. Die Kriminalpolizei in Siegen sucht nun nach Zeugen.

Die Beamten sind unter 0271/7099-0 zu erreichen.

