Siegen: Einbrecher verliert Beute auf der Flucht

Siegen. Ein Einbrecher dringt in einen Supermarkt in Siegen ein und stiehlt jede Menge Kopfhörer. Auf der Flucht allerdings verliert er sie wieder.

Ein bislang unbekannter Täter ist am frühen Montag gegen 3.25 Uhr in einen Lebensmittel-Großmarkt an der Eiserfelder Straße in Siegen eingebrochen.

Der Eindringling hatte nach ersten Erkenntnissen eine Tür aufgehebelt und im Gebäude mehrere Schubladen durchwühlt. Dabei entwendete er mehrere Packungen Kopfhörer, die der Einbrecher auf seiner Flucht jedoch wieder verlor.

Kriminalpolizei in Siegen ermittelt

Ob darüber hinaus noch weitere Gegenstände entwendet wurden, steht aktuell noch nicht fest.

Die Kriminalpolizei in Siegen ermittelt und bittet um Hinweise unter 0271/7099-0.

