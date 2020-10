Siegen: Einbruch auf Timberjacks-Baustelle – hoher Schaden

Die Polizei in Siegen bittet um Mithilfe bei der Aufklärung der Tat. (Symbolbild)

Siegen. Diebe haben die Baustelle des Restaurants Timberjacks in der Siegener Numbach heimgesucht. Der Schaden beläuft sich auf mehrere 1000 Euro.

Die noch unbekannten Täter kamen vermutlich am Wochenende, Freitag, 23. Oktober, bis Montag, 26. Oktober, teilt die Polizei in Siegen am Dienstag mit.

Sie drangen auf der Baustelle des neuen Timberjacks an der Freudenberger Straße in Siegen in ein fast fertiggestelltes Nebengebäude ein. Im Gebäude hebelten sie die Türe eines Lagerraumes auf und entwendeten die dort zur Arbeit gelagerten Werkzeuge und Maschinen.

Kripo Siegen bittet um Mithilfe

Der genaue Schaden kann zurzeit noch nicht beziffert werden, dürfte aber mehrere 1000 Euro betragen, so die Polizei weiter.

Hinweise nimmt die Kripo in Siegen unter 0271/7099-0 entgegen.

