Siegen: Einbruch bei Getränke Hoffmann – Schnaps weg

Geisweid In der Nacht steigen Täter in den Laden an der Birlenbacher Straße ein. Die Höhe des Beuteschadens ist Gegenstand laufender Ermittlungen.

Unbekannte sind in der Nacht auf Mittwoch, 22. November, in den Hoffmann-Getränkemarkt an der Birlenbacher Straße in Geisweid eingebrochen.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Wie die Polizei mitteilt, schlugen die Täter ein Fenster ein und verschafften sich dadurch Zutritt zum Gebäude. Anschließend entwendeten sie nach ersten Erkenntnissen E-Zigaretten, Tabak und Spirituosen. Die Höhe des Beuteschadens ist unklar. Der Tatzeitraum liegt zwischen 20 Uhr und 2 Uhr. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter 0271/7099-0 entgegen

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland