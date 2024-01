Die Täter in Siegen schlagen in der Nacht zu. (Symbolbild)

Kriminalität Siegen: Einbruch in einer Nacht bei „Pinea“ und „Babylon“

Siegen Zwei recht junge Restaurants in der Siegener Innenstadt werden nahezu zeitgleich zum Ziel von Einbrechern. Die Polizei sucht die Täter.

Unbekannte Täter sind in der Nacht auf Dienstag, 2. Januar, ins Pinea, das neue Restaurant im Siegener Apollo-Theater, eingebrochen.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Wie die Polizei mitteilt, hebelten die Täter eine Tür auf, um in das Gebäudeinnere zu kommen. Sie durchsuchten Schränke und entwendeten gewaltsam einen Tresor mit Bargeld. Zudem entstand Sachschaden.

Im Siegener Babylon bleibt es beim Versuch

Im gleichen Tatzeitraum ereignete sich zudem ein versuchter Einbruch in das Restaurant Babylon am Kölner Tor. Dort scheiterten laut Polizei die Täter allerdings bei dem Versuch, das Gebäude zu betreten. Die Beamten bitten in beiden Fällen um Hinweise unter 0271/7099-0.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland