Einbruch in eine Siegener Kita – die Polizei ermittelt.

Kriminalität Siegen: Einbruch in Kindergarten – wer hat was gesehen?

Siegen. In die Kita an der Breslauer Straße in Siegen sind Einbrecher eingedrungen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Zwischen dem späten Donnerstagnachmittag und dem frühen Freitagmorgen drangen Unbekannte in eine Kindertagesstätte an der Breslauer Straße in Siegen ein. Die Einbrecher verschafften sich gewaltsam Zutritt ins Innere. Dort durchsuchten sie zahlreiche Räume und Schränke. Ob Gegenstände entwendet wurden, ist Gegenstand der bereits aufgenommenen Ermittlungen. Die Kripo bittet Zeugen um Hinweise unter 0271/7099-0.

