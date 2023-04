Die Einbrecher schlugen in der Nacht zu. (Symbolbild)

Kriminalität Siegen: Einbruch in Martini-Gemeindehaus – Getränke geklaut

Siegen. Die Täter knacken Türen, durchwühlen Schränke und Schubladen – und gehen rücksichtslos vor.

In das Gemeindehaus der Ev. Martini-Kirchengemeinde in der St.-Johann-Straße ist am Sonntag, 23. April, gegen 1.45 Uhr eingebrochen worden.

Die Täter verschafften sich laut Polizeiangeben auf der rückwärtigen Gebäudeseite gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten. Im Inneren öffneten sie zahlreiche weitere Türen, so die Beamten weiter, und. durchwühlten Schränke und Schubladen.

Kriminalpolizei Siegen bittet zeugen um Hinweise

Ersten Erkenntnissen nach entwendeten sie einen Koffer und Getränke. Ob sie sonst noch Diesbesgut erbeutet haben, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich unter 0271/7099-0 zu melden.

