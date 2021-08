Siegen: Einbruch in Weidenauer Kneipe – Werkzeug gestohlen

Weidenau. In eine Gaststätte in Siegen-Weidenau dringen Einbrecher ein. Die Beute ist in Teilen zumindest ungewöhnlich.

In der Nacht auf Montag, 30. August, sind unbekannte Täter in eine Gaststätte an der Straße „Auf den Hütten“ in eingebrochen.

Die Einbrecher hebelten laut Polizei ein Kellerfenster gewaltsam auf und verschafften sich Zutritt zu dem Räumen des Restaurants. Sie durchwühlten diverse Räume und entwendeten unter anderem Handys, ein Tablet, zwei Beamer sowie einen Winkelschleifer und einen Schlagbohrer.

Anschließend flüchteten sie unerkannt.

Die Kriminalpolizei in Siegen bittet Zeugen um Hinweise unter 0271/7099-0.

