Siegen: Einbrüche in Geisweider Technologiezentrum

Geisweid Die Siegener Polizei meldet weitere Einbrüche aus der Birlenbacher Straße in Geisweid. Duiesmal wuirden die Täter anscheinend gestört.

Im Zeitraum zwischen Mittwoch, 23. Dezember, und Montag, 28. Dezember, sind vermutlich mehrere unbekannte Täter in den Gebäudekomplex des Technologiezentrums (TZ) an der Birlenbacher Straße eingedrungen. Sie gelangten dabei unter anderem in die AWO-Liegenschaft (Restaurantbetrieb) sowie in einen Konferenzsaal des TZ. Ein weiteres Eindringen in ein ebenfalls dort untergebrachtes Kommunikationsunternehmen misslang.

Offenbar wurden die Einbrecher gestört, da sie Teile der bis dahin gemachten Beute sowie weitere Gerätschaften zurück ließen. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten die Täter zwei Monitore.

Weitere Einbrüche vor Weihnachten

Im Bereich der Birlenbacher Straße kam es zu weiteren Einbruchsversuchen: in ein Tankstellenhäuschen mit einem Gullydeckel sowie in einen Wäschereibetrieb. Diese Tagen wurden zwischen Mittwoch, 23. Dezember, und Heiligabend, 8.15 Uhr, begangen. Ob ein Zusammenhang zwischen den einzelnen Taten bestehe, könne derzeit noch nicht gesagt werden, heißt es in der Mitteilung der Polizei,

Die Polizei bittet Zeugen sich telefonisch unter der Rufnummer 0271/7099-0 zu melden.

