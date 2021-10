Siegen-Eiserfeld: Autofahrerin bei Frontalkollision verletzt

Eiserfeld. Zusammenstoß auf der Eiserntalstraße in Siegen-Eiserfeld: Autofahrer gerät in den Gegenverkehr und prallt frontal in entgegenkommenden Wagen.

Mit Verletzungen musste am Mittwochnachmittag, 13. Oktober, eine 52-jährige Autofahrerin ins Krankenhaus gebracht werden.

Ein Autofahrer (37) war mit seinem Suzuki von der Eiserfelder Straße kommend in Fahrtrichtung Eisern unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor er in einer Kurve in Höhe der Hausnummer 81 die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet auf die Gegenfahrbahn und prallte dort frontal in den entgegenkommenden VW der 52-jährigen Frau. Sie hatte zwar noch versucht, mit ihrem Fahrzeug auszuweichen, konnte aber den Zusammenstoß nicht verhindern.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten von einem Abschleppunternehmen abgeschleppt werden. Während des Rettungseinsatzes und der Unfallaufnahme durch die Polizei kam es auf der Eiserntalstraße zu leichten Verkehrsbehinderungen.

