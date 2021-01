Siegen-Eiserfeld: Einbrecher steigt in Metzgerei ein

Eiserfeld Ein vermummter Täter ist am frühen Montagmorgen in eine Metzgerei in Siegen-Eiserfeld eingebrochen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein noch unbekannter Täter ist am frühen Sonntagmorgen, 3. Januar, in eine Metzgerei an der Eiserntalstraße in Siegen-Eiserfeld eingebrochen. Gegen 4.10 Uhr meldete ein Zeuge eine

verdächtige Person mit Sturmhaube im dortigen Gebäude.

Polizei: Täter hebelte Tür zur Metzgerei auf

Bei Eintreffen der Polizeibeamten hatte der augenscheinlich dunkel gekleidete

Mann den Tatort bereits verlassen. Nach ersten Erkenntnissen hebelte der Täter

zuvor eine Tür an der Rückseite auf und durchsuchte die Räumlichkeiten.

Die Kriminalpolizei in Siegen ermittelt und bittet um weitere Hinweise unter

0271/7099-0.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus Siegen und Umgebung gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.