Siegen: Eiserfelder Straße wieder in Teilen gesperrt

Eiserfeld. Die Eiserfelder Straße in Siegen geht in den nächsten Bauabschnitt – verbunden mit Sperrungen und Umleitungen.

In der Eiserfelder Straße beginnt am Montag, 20. September, der nächste Bauabschnitt der Ortsdurchfahrt.

Von der Zufahrt IHW-Park (Parkplatz) bis zur Einmündung in die Eisenhutstraße wird der Straßenabschnitt aufgrund der Bauarbeiten halbseitig gesperrt. Der Verkehr aus Siegen in Richtung Ortsmitte Eiserfeld wird als Einbahnstraße geführt. Die Busse des ÖPNV können aufgrund einer gesonderten Ampelanlage weiterhin in Gegenrichtung in Richtung Siegen fahren. Die Bauphase dauert voraussichtlich bis Ende November.

Siegen: Zufahrt zu Eiserfelder Lidl über Eisenhutstraße

Da die Zufahrt Lidl von der Ortsmitte aus über die Eiserfelder Straße aufgrund der Einbahnstraßenregelung nicht angefahren werden kann, erfolgt die Zufahrt über die Eisenhutstraße. Eine Umleitung wird ausgeschildert.

Mit Beginn der Herbstferien wird die Gilbergstraße zusätzlich auf rund 60 Metern Länge ab der Einmündung Eiserfelder Straße voll gesperrt. In dem Abschnitt muss eine Stützmauer erneuert werden. Die städtische Straßen- und Verkehrsabteilung plant mit rund vier bis fünf Wochen Bauzeit. Die Umleitung erfolgt über die Straßen Schiefer Weg und Gartenstraße.

