An alter Wirkungsstätte Siegen: EKD-Vorsitzende Annette Kurschus predigt in Geisweid

Geisweid. Annette Kurschus kehrt nach Siegen zurück: In der Talkirche Geisweid spricht die Ratsvorsitzende der EKD über Ruhe, Corona und ein hartes Jahr.

Vor einem Jahr war der geplante „Auftritt“ im Advent in der Geisweider Talkirche ausgefallen. Mit Verspätung kommt Annette Kurschus am Sonntag doch noch zur Predigt und zum Segen an alter Wirkungsstätte, vor der nach einem Jahr Pause wieder ein Weihnachtsmarkt aufgebaut ist. Dafür hat sie gleich noch eine neue Funktion mitgebracht. Neben ihrer Position als Präses der Evangelischen Kirche von Westfalen ist die frühere Superintendentin des Evangelischen Kirchenkreises Siegen seit fast drei Wochen nun auch Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche Deutschlands.

Am 10. November wurde die 58-Jährige zur Nachfolgerin von Heinrich Bedford-Strohm gewählt. Dafür gibt es einen besonderen Glückwunsch von Pfarrer Frank Boes und der Gemeinde. 300 Menschen haben Zutritt zur Talkirche bekommen an diesem Morgen, an dem die Sonne durch die Fenster strahlt, als Annette Kurschus auf die Kanzel steigt. Sie spricht begeistert über die Musik von Händel, die „Tochter Zion“ gerade eben so schön gemacht habe, die geheimnisvollen Verheißungen des Advents, die sie schon als Kind in den Bann gezogen hätten, was auch bereits gegolten habe, „als die Großeltern noch Kinder waren“. Diese Ankündigungen sorgten für eine ganz besondere Ruhe in ihr, auch dann, wenn sie eigentlich selbst unruhig und ratlos über viele Dinge sei, die in der Welt geschähen. Eine positive Ruhe freilich und keine, die lähme oder Dinge verzögere.

Siegen: EKD-Ratsvorsitzende Annette Kurschus lässt schmerzhaftes Jahr Revue passieren

Ein Kirchenjahr gehe zu Ende, formuliert die engagierte Theologin, die bereits bei den Gesängen und Gebeten innig auf jede Silbe und Note reagiert hat, das viel mit Erinnern zu tun gehabt habe, mit schmerzlichen Erinnerungen vor allem. An die Opfer des Virus in aller Welt und auch hier in der Heimat, an jene, die durch die Flut geschädigt worden seien. Annette Kurschus erwähnt die Bilder aus Afghanistan, Menschen, die an der Grenze zwischen Polen und Belarus gehetzt würden. An sie alle müsse erinnert werden. Gott erinnere sich an sie. An jeden einzelnen.

Presbyterin Rosel Joppich hat vorgelesen, wie Jesus auf einem Esel samt Füllen in Jerusalem einzieht. Die Ratsvorsitzende greift das Thema auf, stellt die Frage, warum der Prophet Sacharja mitten in einem Text mit Krieg und Machtbezügen plötzlich die Ankunft eines friedlichen Königs auf einem Lastentier erwähne, hat keine Antwort und findet es dennoch beeindruckend. Da komme einer, den die Menschen um Hilfe bäten, der aber in der Urschrift selbst als Hilfeempfänger genannt sei. Für sie sei dies sehr wichtig, die doch auch manchmal wünsche, dass Gott den Mächtigen auf die Finger klopfe, den Menschen die Sorgen nehme, „das elende Virus“ endlich verschwinden lasse.

Annette Kurschus in Siegen: Niemand muss sich für ein Gefühl der Schwäche schämen

Auch sie hoffe insgeheim auf einen mächtigen Gott. Der aber doch hier als einer komme, der selbst jämmerlich gewesen sei, der um die Schwäche aus eigener Erfahrung wisse. Es gehöre zum Menschsein, Schwächen zu haben, auf Hilfe angewiesen zu sein. Dafür müsse sich niemand schämen, gibt Annette Kurschus der Gemeinde mit und später auch noch lächelnd den Segen.

Auch sonst ist es ein Gottesdienst der Nachdenklichkeit. Die Fürbitte von Pfarrer Martin Klein hat sich mit jenen beschäftigt, die Opfer der Flut geworden sind, an der Ahr oder der Lenne, vor allem aber die Schwachen in anderen Ländern, die für den Raubbau an der Natur leiden müssten. Und es geht um Corona, um jene, die sich weigerten, die Hilfsmittel anzunehmen und hoffentlich die Einsicht fänden.

Für alle, die nicht dabei sein konnten, soll die Predigt von Annette Kurschus im Lauf der Woche auf dem Youtube-Kanal der Gemeinde zugänglich sein – verlinkt auf kirche-klafeld.de

