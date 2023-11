Siegen: Energiewende kriminell – Razzia bei Solar-Firma

Siegen Einem Siegener Photovoltaik-Unternehmer droht Ungemach. Zehn Ausländer, die für ihn arbeiteten, müssen das Land verlassen.

Beamte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Dortmund überprüften am Donnerstag, 16. November, in Siegen eine Firma für die Montage von Photovoltaikanlagen und deren angeblichen Subunternehmer aus Polen. Am Betriebssitz des Unternehmens in Siegen wurden insgesamt zwanzig Personen angetroffen, die überwiegend damit beschäftigt waren, die Firmentransporter zu beladen, um damit auf Baustellen zu fahren, wie es dazu seitens der Beamten heißt.

Bei der Befragung der Arbeitnehmer wurden die Papiere eingesehen und der aufenthaltsrechtliche Status überprüft. Dabei stellte sich heraus, dass ein Teil der Arbeiter über eine polnische Firma angestellt war und nur einen gültigen Aufenthaltstitel für Polen besaß, der aber nicht zum Aufenthalt und zur Erwerbstätigkeit in Deutschland berechtigt. Der Zoll leitete Strafverfahren gegen fünf kasachische und fünf moldawische Staatsangehörige im Alter von 19 bis 43 Jahren eingeleitet. Nach Vernehmung der Beschuldigten wurden sie der Ausländerbehörde der Stadt Siegen überstellt. Die zehn Personen müssen Deutschland nun in Kürze verlassen.

Siegener Unternehmer soll Ausländer eingeschleust haben

Weiteres Ungemach droht dem Siegener Unternehmer. Ihm werden unter anderem Straftaten wie das Einschleusen von Ausländern und die illegale Beschäftigung von mehr als fünf Ausländern gleichzeitig vorgeworfen. Wie der Zoll bei seiner Prüfung feststellte, wurden die Arbeitnehmer von der polnischen Firma unter fragwürdigen Arbeitsbedingungen illegal entliehen. Bei einer Durchsuchung der Siegener Firma wurden Beweismittel beschlagnahmt, die weiteren Aufschluss über die genauen Zusammenhänge geben werden, sind sich die Zöllner sicher.

Bei der deutschen Geschäftsführerin der polnischen Firma handelt es sich um die Ehefrau des inländischen Firmeninhabers. Sie ist zugleich bei ihm abhängig beschäftigt. Auch gegen sie wird strafrechtlich ermittelt wegen Einschleusens von Ausländern, Beihilfe zur Beitragsvorenthaltung und illegaler Arbeitnehmerüberlassung.

