Siegen Die Verbraucherzentrale in Siegen rät Betroffenen zum Tarifwechsel: Grundversorger Eon erhöht die Heizstrom-Kosten. Und das ziemlich kräftig.

Verbraucherinnen und Verbraucher, die mit Strom heizen und im Grundversorgungsgebiet von Eon wohnen, konnten bisher trotz Energiekrise von verhältnismäßig niedrigen Preisen in der Grundversorgung Heizstrom profitieren. Doch damit ist bald Schluss: Laut einer Mitteilung der Verbraucherzentrale Siegen verdoppelt Eon die Preise zum 1. Februar für diese Tarife. „Wer mit einer Nachtstromspeicherheizung heizt oder eine Wärmepumpe nutzt und in der Grundversorgung Heizstrom bei Eon ist, sollte sich daher um einen neuen Tarif kümmern“, empfiehlt Julian Sturm, Leitung der Beratungsstelle Siegen. Die Kündigungsfrist betrage laut Eon zwei Wochen.

Günstigere Tarife für Heiz- oder Wärmepumpenstrom können Betroffene laut Verbraucherzentrale über Online-Vergleichsportale finden. Dort gebe es jeweils einen eigenen Tarifvergleich für Wärmepumpenstrom- und Nachtstromspeichertarife. „Um einen passenden Heizstromtarif zu finden, müssen Verbraucherinnen und Verbraucher wissen, wie der Heizstrom bei ihnen gemessen wird, das heißt welche Stromzähler verbaut sind“, so Julian Sturm. Erläuterungen dazu finden sich auch auf der Internetseite der Verbraucherzentrale NRW. Zudem ist es sinnvoll, bei lokalen Anbietern vor Ort nach Tarifen zu fragen. Denn nicht alle Tarife fänden sich auf den Vergleichsportalen wieder. Auch Eon bietet Bestandskunden bis zum 31. Januar ein alternatives Tarifangebot an, heißt es weiter.

Verbraucherzentrale Siegen rät Eon-Kunden zu Anbieterwechsel

Bei der Bedienung der Vergleichsportale sei es wichtig, die Filter-Einstellungen zu verändern. Der Filter „direkte Wechselmöglichkeit über das Portal“ sollte ausgestellt werden, um die Anzahl der angezeigten Tarife zu erhöhen. „Da die Auswahl an Heizstromtarifen kleiner ist als bei Haushaltsstrom, empfehlen wir, eine längere Vertragslaufzeit von bis zu 24 Monaten bei den Filtereinstellungen zunächst zuzulassen. Grundsätzlich ist aber eine kürzere Laufzeit von nur zwölf Monaten empfehlenswert“, erläutert Sturm. Die Beratungsstelle Siegen bietet persönliche Beratung für den Anbieterwechsel an. Interessierte können sich unter 0271/80939301 oder per Mail an siegen@verbraucherzentrale.nrw melden.

