Siegen: Er ist 18 Jahre alt und spuckt auf die Polizei

Siegen Die Garage in Siegen gehört zwar nicht dem 18-Jährigen. Trotzdem geht er hinein und legt sich hin. Neben sich: seine Schusswaffe.

Polizisten sind am Montagabend, 13. November, in die Allensteiner Straße in Siegen gerufen worden. Dort, so die Beamten, ist gegen 20 Uhr ein 18-Jähriger in eine Doppelgarage eingedrungen.

+++Täglich wissen, was in Siegen und dem Siegerland passiert: Hier kostenlos für den Newsletter anmelden!+++

Zudem gaben Zeugen an, dass er eine Waffe mit sich führte. Die Polizisten fanden den Mann, als er auf dem Boden lag. Die Waffe, die neben dem 18-Jährigen lag, stellte sich als Schreckschusspistole heraus.

Auch im Polizeiauto bleibt der Mann aggressiv

Der Beschuldigte beleidigte die Beamten immer wieder. Auch auf der Fahrt zur Polizeiwache in Weidenau zeigte er sich aggressiv. Zudem bespuckte er eine Polizistin. Der Mann kam ins Polizeigewahrsam. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland