Siegen: Erich Schäfer GmbH wird Ziel eines Cyberangriffs

feuersbach Der Feuersbacher Kranbauer wird im Dezember von Cyberkriminellen attackiert. Die Zahl solcher Angriffe auf Unternehmen nimmt stark zu.

Die Erich Schäfer GmbH & Co.KG in Feuersbach wurde Ziel eines Cyberangriffs. Derzeit laufen die Systeme wieder an, wie das Unternehmen mitteilt. Bei der Kontrolle der Datensicherung seien am 26. Dezember ungewöhnliche Netzwerkaktivitäten aufgefallen.

Alle IT-Systeme seien daraufhin heruntergefahren und tags darauf - an einem Sonntag - ein Krisenstab eingerichtet worden. „Uns war sofort klar, hier müssen wir entschlossen und schnell reagieren“, berichtet Stephan Skelo, Mitglied der Geschäftsleitung der Erich Schäfer GmbH & Co. KG. Zunächst sei die Ausgangslage unklar gewesen. Das Unternehmen entschied sich nach eigenen Angaben zur genaueren Überprüfung der IT-Systeme und informierte alle Kunden, Lieferanten und die Belegschaft.

Siegen: Erich Schäfer GmbH & Co.KG zieht Geisweider Spezialisten für Cyberkrisen hinzu

Aktuell sei wieder der Zugriff auf die bisherige IT-Landschaft möglich, heißt es weiter. Diese sei vom Internet abgeschottet. Einerseits solle dies gewährleisten, den Hackern nicht erneut ein Einfallstor zu bieten. Andererseits soll es verhindern, dass sich ein Trojaner - sofern er sich noch im Netz befindet - beim Zugang zum Internet weiterbewegt.

„Dem Einsatz der Mitarbeiter und dem enormen Fokus der Geschäftsleitung ist es zu verdanken,

dass man so schnell wieder den IT-Betrieb anlaufen lassen konnte“, sagt Markus Weber von der dokuworks GmbH. Das Geisweider Unternehmen ist auf Cyberkrisen spezialisiert. Markus Weber wurde bereits wenige Stunden nach Bekanntwerden des Angriffs als Krisenmanager nach Feuersbach gerufen. Weber: „Gerade in diesen Ausnahmesituationen ist es wichtig, dass alle Zahnräder ineinandergreifen.“

Feuersbacher Kranbauer Erich Schäfer GmbH baut IT-Systeme nach Cyberangriff wieder auf

Seit Anfang vergangener Woche arbeiten die externen Experten am Wiederaufbau der IT-Systeme, wie die Erich Weber GmbH mitteilt. Dabei setze der Kranbauer bewusst auf eine komplett neue IT-Ausrichtung.

„Wir möchten den Angreifern kein erneutes Einfallstor bieten. Es ist zwar nachgewiesen, dass kein 100-prozentiger Schutz gewährleistet werden kann, aber mit verschiedenen Mitteln möchten wir einem erneuten Ausfall entgegengehen“, erläutert Stephan Skelo. Daher werde das Unternehmen in Zukunft seine komplette IT in ein Siegener Rechenzentrum verlegen. Das Projektteam rund um die Firma Paar IT habe dazu bereits die Arbeiten aufgenommen.

Siegener Spezialist registriert steigende Zahl an Cyber-Attacken auf Unternehmen

Markus Weber zeigt sich besorgt aufgrund der aktuell hohen Anzahl an Anrufen auf der 24-

Stundenhotline von Dokuworks. „Die enorme Wucht, mit der die Hacker gerade die Wirtschaft treffen, ist beängstigend. Nicht immer geht dies so glimpflich aus wie in Feuersbach“, so Markus Weber weiter. Unter anderem wurde im Dezember auch die FUNKE Mediengruppe, zu der diese Redaktion gehört, Opfer einer solchen Attacke.

„Wir versichern Ihnen weiterhin, dass uns der Schutz Ihrer und unserer Daten besonders wichtig ist", wird Stephan Skelo in einer aktuellen Information an Kunden und Lieferanten von Erich Schäfer zitiert. "Daher sind wir sehr erleichtert, dass wir nach wie vor davon ausgehen können, dass keine Daten abgeflossen sind und die Hacker nicht im Besitz unserer Daten sind.“

