Siegen: Erinnerung an die Zerstörung der Stadt im Jahr 1944

Stilles Gedenken mit Kranzniederlegung: Siegen erinnert am Dicken Turm an die Zerstörung der Stadt im Jahr 1944.

Siegen. In Siegen wird erneut an die Zerstörung der Stadt im letzten Kriegswinter erinnert. Hunderte Menschen starben am 16. Dezember 1944.

Die Stadt erinnert am Donnerstag, 16. Dezember, an die Bombardierung Siegens vor 77 Jahren. Am 16. Dezember 1944 warfen Flugzeuge mehr als 50.000 Bomben ab, Siegen versank in Schutt und Asche. Hunderte Menschen starben.

Die Veranstaltungen des Gedenktages, die seit 2008 vom Siegener Bündnis für Demokratie mitgestaltet und koordiniert werden, sind auch in diesem Jahr unter dem Vorzeichen der Pandemie und den damit verbundenen Schutz- und Hygienemaßnahmen geplant.

Das Programm in Siegen

Wie in allen Jahren erinnert das stadtweite Läuten der Kirchenglocken um kurz vor 15 Uhr an den verheerenden Luftangriff . Anschließend findet das „Stille Gedenken“ der Stadt Siegen mit der offiziellen Kranzniederlegung von Bürgermeister Steffen Mues an der „Gedenkstätte für die Opfer des Krieges und der Gewalt“ im Dicken Turm des Unteren Schlosses. Hier gilt die 3G-Regel.

Im Verlauf des Nachmittages von 15.30 bis 17.30 Uhr sind Bürgerinnen und Bürger in das Aktive Museum Südwestfalen am Obergraben eingeladen. Dabei werden erste Konzeptideen der neuen Dauerausstellung sowie besondere Quellen zur juristischen Aufarbeitung der Verbrechen im Holocaust unter dem Motto „Aufbruch im Museum“ gezeigt. Der Zutritt ist für maximal zehn Personen zeitgleich und der Einhaltung der 3G-Regel möglich.

Ebenfalls von 15.30 bis 17 Uhr sind das Aktionsbündnis Friedensbewegung Südwestfalen und „Siegen gegen Rechts“ mit einem Informations- und Diskussionsstand auf der Bahnhofstraßenbrücke präsent.

Ab 18 Uhr findet der Ökumenische Gottesdienst zum Gedenken an die Zerstörung Siegens in der Nikolaikirche statt. Es gilt auch dort die 3G-Regel und der Eingang ist wegen der Kontrolle vom Parkplatz Pfarrstraße aus.

Theater in Siegen

Bereits am Dienstag, 14. Dezember, präsentiert ab 19.30 Uhr das Junge Theater Siegen frei nach Max Frisch „’Biedermann und die Brandstifter’ reloaded – Warnung vor der Zerstörung der Demokratie“ im Kleinen Theater Lyz, St.-Johann-Straße 18. In Max Frischs Drama geht es um einen reichen Hausherren und seine Frau, die zwei Menschen in ihr Haus lassen, obwohl eigentlich klar erkennbar ist, dass sie es anzünden wollen. Wer sich das Stück ansehen will, muss geimpft oder genesen sein und sich auf jungestheatersiegen@gmail.com angemeldet haben.

Den Abschluss macht am Samstag, 18. Dezember, das „Konzert gegen Rechts“ im Vortex, Auf den Hütten 4 in Weidenau. Wie das Vortex mitteilt, ist der Abend pandemiebedingt nur auf dem Youtube-Kanal des Vortex zu sehen.

