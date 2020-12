Das Weidenauer Einkaufszentrum: Blick vom Kaufhaus Wagner Richtung Poststraße. Vor dem Kaufhaus wurde am 15. Dezember 1992 Bruno Kappi ermordet.

Gedenken Siegen: Erinnerung an ermordeten Bruno Kappi wachhalten

Siegen. Bruno Kappi wurde am 15. Dezember 1992 in Siegen-Weidenau ermordet, der oder die Täter nie zur Rechenschaft gezogen.

Das Gedenken an den am 15. Dezember 1992 in Siegen-Weidenau ermordeten Bruno Kappi soll aufrecht erhalten werden.

Wie das Siegener Bündnis für Demokratie mitteilt, soll die künstlerische Ausgestaltung des Erinnerungsortes, dessen Planungen und Vorbereitungen laufen, in Zusammenarbeit mit dem Siegener Künstler Olaf Neopan Schwanke erfolgen. Anfang des kommenden Jahres sollen Idee und Planung in den städtischen Gremien und darüber hinaus vorgestellt werden.

Gedenkvideo online auf YouTube

Zur Erinnerung an Bruno Kappi und die Tat wurde in diesem Jahr – als Alternative zu einer Gedenkveranstaltung – ein Gedenkvideo unter Beteiligung des ehemaligen Beauftragten für Menschen mit Behinderungen der Stadt Siegen, Rainer Damerius, Olaf Neopan Schwanke und Stephan Klenzmann als Vertreter des Siegener Bündnisses erstellt. Realisiert hat den Film die Wilnsdorfer Agentur Dreamcode. Das Video ist ab sofort auf dem YouTube-Kanal der Stadt Siegen zu sehen.

Der 55-jährige Bruno Kappi wurde am 15. Dezember 1992 auf dem Weg zu seiner Arbeitsstelle im Weidenauer Einkaufszentrum zu Tode getreten. Der oder die Täter griffen den stark sehbehinderten Bruno Kappi an, schlugen und traten brutal auf ihn ein, bis er an diesen Verletzungen starb. Zwei junge Männer aus der rechten Skinhead-Szene wurden später angeklagt. Ihnen wurde die Tat nicht nachgewiesen. Bis heute ist dieses Verbrechen ungesühnt.

Zur Umsetzung der Ideen für den Gedenkort ist das Siegener Bündnis für Demokratie auf Spenden angewiesen. Dafür wurde ein Spendenkonto eingerichtet: Sparkasse Siegen, IBAN: DE54 4605 0001 0001 2867 07. Verwendungszweck „Spende Bruno Kappi“.

