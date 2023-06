Siegen: Erstes Studifestival wird riesige Party für alle

„Querbeat“ aus Köln, hier beim Traumzeit Festival 2023 in Duisburg, sind Headliner beim ersten Studifestival in Siegen am 29. Juni. Es gibt noch Karten.

Siegen. Sechs Acts, acht Stunden und offen für alle Musikfans: Das erste Studifestival Siegen will nicht nur das studentische Leben in der Stadt pushen.

Wenn etwas „Studifestival“ heißt, muss es deshalb nicht ausschließlich für Studierende gedacht sein. „Es ist ein Festival für alle: Auch für ehemalige Studierende, für Junggebliebene und für alle, die an Musik und Kultur interessiert sind“, betont Walent-Tony Cerkez, Geschäftsführer von „Vibra Agency“ aus Bielefeld. Die Veranstaltungsagentur hat dieses Format in anderen Städten bereits etabliert. In Siegen ist am Donnerstag, 29. Juni, ab 16 Uhr Premiere in der Siegerlandhalle.

Headliner ist die Kölner Band „Querbeat“, außerdem sind Alexander Marcus, Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys, Ennio, 1986zig und Paula Carolina dabei – „alles Künstler, die sonst für sich schon viel Publikum ziehen“, sagt Walent-Tony Cerkez. Seit etwa 15 Jahren organisiert Vibra Agency solche Festivals unter anderem in Paderborn, Bochum und Bielefeld.

Das 1. Studifestival Siegen steigt am Donnerstag, 29. Juni 2023, in der Siegerlandhalle. Künftige Ausgaben sollen im Idealfall auch auf dem Außengelände stattfinden, womit das Festival ein paar Nummern größer würde. Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Service

Studifestival Siegen: Beitrag zu studentischem Leben und Atmosphäre in der Stadt

2018 hätte das Team es gerne schon einmal in Siegen getan. Detlef Rujanski, bis zu seinem Wechsel in den Ruhestand Ende 2022 Geschäftsführer des Studierendenwerks Siegen, sei einer der Mitinitiatoren gewesen. „Das studentische Leben vor Ort ist ja unfassbar wichtig für die Entscheidung, wo man studiert. Man geht ja nicht nur an die Uni, um zu büffeln“, erläutert Walent-Tony Cerkez, warum diese Art von Veranstaltungen trotz des kommerziellen Hintergrunds auch einen Mehrwert für die Stadt hat. Unter anderem die Uni Siegen, das Studierendenwerk und das Stadtmarketing sind als Partner beteiligt – ein Format, bei dem Studierende und andere Bürgerinnen und Bürger aufeinandertreffen und gemeinsam eine gute Zeit haben können, passt in Siegen schließlich ins Konzept.

Dass es 2018 nicht klappte, scheiterte an organisatorischen Gründen. Danach kam dann Corona. Jetzt klappt es, aber in einer „kleineren Variante“, sagt der Vibra-Agency-Chef. „Wir wollten es eigentlich auf dem Außengelände der Siegerlandhalle machen“ – da aber immer noch die Eintrachtrampe zum Teil gesperrt sei, stehe die Koblenzer Straße nicht im erforderlichen Rahmen als Fluchtweg zur Verfügung. Anzumerken ist dazu, dass die Festivals in anderen Städte nach Angaben des Veranstalters mitunter mehr als 10.000 Besucherinnen und Besucher haben und dementsprechend auch bei Fluchtwegen in größeren Dimensionen zu denken ist. In der Siegerlandhalle wird es nun eine Nummer kleiner, doch „die Halle hat ein Sicherheitskonzept“.

Siegen: Studifestival soll nach Willen des Veranstalters dauerhafte Einrichtung werden

In Siegen könnte es in Zukunft auch um einiges größer werden. Fortsetzungen sind angestrebt. „Nach allem, was ich kennengelernt habe, finde ich Siegen sehr sympathisch. Wir glauben an den Standort“, sagt Walent-Tony Cerkez. Das wird natürlich auch von der Resonanz abhängen. Wenn es gut läuft, mache sich das über das Festivalgelände hinaus bemerkbar. In Bielefeld beispielsweise sei es beeindruckend, „was das für eine Stimmung für die Stadt mit sich bringt.“

Tickets gibt es ab 30 Euro zuzüglich Gebühren. Einlass ist ab 16 Uhr, Headliner „Querbeat“ spielt laut Plan von 22.25 bis 23.50 Uhr. Infos und Tickets: studifestival-siegen.de

