Siegen: Es wird der schönste Weihnachtsmarkt seit Jahren

Der Aufbau des Siegener Weihnachtsmarktes läuft. Die Eisbahn wird in diesem Jahr erstmals nicht in der Mitte des Schlossplatzes stehen, sondern am Rand vor dem Wittgensteiner Flügel des Unteren Schlosses.

Siegen Der Weihnachtsmarkt in Siegen findet endlich wieder ohne Auflagen oder Sparmaßnahmen statt. Das macht sich beim Angebot bemerkbar.

Es wird der erste Siegener Weihnachtsmarkt der 2020er Jahre ohne Auflagen und Einschränkungen sein, steigt Bürgermeister Steffen Mues auf dem Schlossplatz ins Gespräch ein. Veranstalter und Stadt stellen das Programm vor, das die Besucherinnen und Besucher ab Freitag, 24. November, erwartet und das diesmal wieder alles bietet, was die Veranstaltung weit über die Stadtgrenzen hinaus populär macht.

Die Preise für Glühwein und Co. sind stabil geblieben. Steffen Mues, Bürgermeister der Stadt Siegen, über den Weihnachtsmarkt 2023

Der Aufbau läuft. Mehr als 70 Fachwerkhäuschen und Stände werden von der Kölner Straße über den Schlossplatz bis zur Fissmer-Anlage stehen. Auch die Eisbahn ist wieder in Betrieb und macht das Angebot komplett. 2022 stand sie wegen der Energiekrise nicht zur Verfügung, 2021 gab es wegen Corona strikte Auflagen für den Weihnachtsmarkt und 2020 fiel er wegen der Pandemie komplett aus, erinnert der Bürgermeister. Diesmal muss das Publikum auf nichts verzichten. Und auch mit unangenehmen Überraschungen muss niemand rechnen: „Die Preise für Glühwein und Co. sind stabil geblieben“, sagt Steffen Mues – in der aktuellen Situation durchaus keine Selbstverständlichkeit.

Veranstalter und Stadt stellen auf dem Schlossplatz das Programm des Siegener Weihnachtsmarktes 2023 vor. Foto: Florian Adam / Siegen

Weihnachtsmarkt Siegen: Die Eisbahn wieder da – und das Angebot an den Ständen ist größer

„Zum ersten Mal haben wir mehr Handwerk-, Deko- und Geschenkeanbieter als sogenannte Versorger“, erzählt Philip de Knuydt vom Veranstalter 3e-Märkte. Kulinarisch werde trotzdem jeder auf seine Kosten kommen, versichert er, denn die übliche Vielfalt bleibt erhalten, ergänzt sogar noch um zusätzliche vegane Optionen. Das (kunst-)handwerkliche Portfolio umfasse diesmal unter anderem auch Artikel aus Olivenholz und Fell, Alpaka-Produkte, Objekte aus Schiefer und Metall oder Christbaumkugeln mit regionalen Motiven. Eine Veränderung gegenüber früheren Durchgängen am Schlossplatz –wo der Weihnachtsmarkt seit 2017 seinen festen Platz hat: Die beliebte Eisbahn steht diesmal nicht in der Mitte, sondern in einer Ecke vor dem Wittgensteiner Flügel. „Unser Credo ist, dass wir immer mal wieder etwas Neues probieren“, erläutert Philip De Knuydt.

Auf der großen Bühne treten jeweils an den Wochenenden Livebands auf, außerdem gibt es eine Aktionsfläche mit Darbietungen in der Kölner Straße und Walking Acts, also Kleinkünstlerinnen und -künstler, die auf dem Gelände unterwegs sein werden, um die Gäste zu unterhalten. Wichtig bei allem sei Nachhaltigkeit, betonen die Veranstalter. Es gibt wieder eine Weihnachtsmarkt-Sammeltasse für das Pfandsystem, geziert von einem Motiv aus der Altstadt. Die Standbetreiberinnen und -betreiber seien angehalten, auf Mehrweggeschirr zu setzen und Müll zu vermeiden, wo es eben geht. Und Nahrungsmittel, die übrigbleiben, holen die Foodretter ab, kündigt Philip De Knuydt an.

Siegen: Krönchendorf in der Fissmeranlage diesmal um eine Ebene erweitert

Neuerungen gibt es auch in der Fissmeranlage beim Rathaus, wie Thiemo Brinkmann, Vorsitzender der Immobilien- und Standortgemeinschaft (ISG) Oberstadt erläutert. Hier heißt es künftig nicht mehr „Weihnachtsdorf unterm Krönchen“ sondern „Weihnachtszeit im Krönchendorf“. Erstmals werden dabei alle vier Ebenen der Fissmer-Anlage genutzt, also auch die oberste mit der Germania-Statur. Alle Zugänge erhalten kunstvoll geschmückte und illuminierte Torbögen. Nach den Corona-Jahren sei es gar nicht so einfach gewesen, das Areal an der Nikolaikirche zu bespielen, räumt Thiemo Brinkmann mit Hinweis auf die Erfahrungen des vergangenen Jahres ein. Nun aber werde es gelingen, an die Vor-Pandemie-Jahre mindestens anzuknüpfen mit einem vielseitigen kulinarischen und kunsthandwerklichen Angebot. Außerdem gibt es an den Wochenenden musikalisches Bühnenprogramm.

Dritter innerstädtischer Anlaufpunkt für Weihnachtsmarktfans wird der Winterzauber am Sieg Carré bei der Sparkasse. Dieser prescht übrigens ein wenig voraus und ist bereits ab Montag, 20. November, geöffnet. Am Schlossplatz geht es am Freitag, 24. November, um 16 Uhr los, die offizielle Eröffnung dort mit Bürgermeister Steffen Mues ist für 18 Uhr terminiert. Eine Stunde zuvor gibt er darüber hinaus den Startschuss im Krönchendorf.

Weihnachtsmarkt in Siegen: Die Öffnungszeiten

Weitere Infos gibt es auf weihnachtsmarkt-in-siegen.de. Öffnungszeiten des Weihnachtsmarktes: Schlossplatz montags bis freitags von 16 bis 22, samstags und sonntags 11 bis 22 Uhr, Kölner Straße montags bis sonntags von 11 bis 22 Uhr; Krönchendorf freitags von 16 bis 22, samstags von 11 bis 22 und sonntags von 13 bis 19 Uhr; Winterzauber montags bis samstags von 12 bis 21 und sonntags von 14 bis 21 Uhr. Am Totensonntag, 26. November, bleiben alle Buden und Häuschen geschlossen.

