Siegen: Essen auf Herd, Feuer droht, Frau greift beherzt ein

Siegen. Eine junge Frau hört in einer fremden Siegener Wohnung einen Rauchmelder fiepen – und tut, was nicht viele in ihrer Situation getan hätten.

Das Eingreifen einer jungen Frau hat am Montagabend, 11. Mai, in einem Mehrfamilienhaus an der Giersbergstraße in Siegen offenbar Schlimmeres verhindert.

Gegen 20 Uhr hörte sie einen Rauchmelder piepen und nahm Brandgeruch wahr. Die Frau sah nach und stellte fest, dass ein Gerät aus einer Erdgeschosswohnung angeschlagen hatte. Allerdings öffnet niemand. Andere Anwohner hatten zwischenzeitlich die Feuerwehr alarmiert und einen Zimmerbrand gemeldet. In der Zwischenzeit hatte sich die junge Frau über ein Fenster Zugang zur Wohnung verschafft und total verkohltes Essen auf dem Herd entdeckt.

Feuerwehr Siegen greift ein

Die Herdplatte war eingeschaltet. Sie schaltete den Herd ab, nahm den Kochtopf von der glühendroten Herdplatte und suchte in der Wohnung nach dem Bewohner. Nachdem sie keine Person gefunden hatte, begab sich die Frau ins Freie. In der Zwischenzeit war auch die Feuerwehr eingetroffen ,die alles Weitere übernahm und überprüfte. Sie brauchte lediglich einen Hochleistungslüfter in der Wohnung einsetzen.

