Siegen: Evangelische Frauenhilfen danken Erika Denker

Weidenau. Nach fast 20 Jahren gibt Erika Denker ihr Amt als Bezirksvorsitzend der Siegerländer Frauenhilfen ab.

Nach knapp zwei Jahrzehnten wurde jetzt beim Jahresfest der Siegerländer Frauenhilfen Erika Denker als Bezirksverbands-Vorsitzende aus ihrem Amt verabschiedet. Wie prägend sie in dieser Zeit gewirkt hat, das wussten die 120 Anwesenden in der Haardter Kirche ohnehin. Aber es wurde auch noch einmal deutlich formuliert in den Worten und Sätzen, die ihr an diesem Mittag auf den weiteren Weg mitgegeben wurden: von Birgit Reiche, der Leitenden Pfarrerin der Evangelischen Frauenhilfe in Westfalen mit Sitz in Soest, von Pfarrerin Susana Riedel-Albrecht und Gerlinde Schäfer. Marlene Röcher als weitere Kollegin aus dem Siegerländer Bezirksverbands-Vorstand überreichte Erika Denker einen Regenschirm, natürlich mit einem Werbe-Aufdruck für die evangelische Frauenhilfe.

Keine neue Vorsitzende

Weil bei der Mitgliederversammlung Anfang Mai niemand für den freigewordenen Vorsitz kandidierte, besteht der Vorstand nun aus Elfrun Bernshausen, Claudia Bröcher, Maria Hüßler-Göbel, Ellen Setzer und Ulrike Wendel, Susana Riedel-Albrecht, Marlene Röcher und der zweiten Vorsitzenden Gerlinde Schäfer, die nun den Verband im Übergang leitet: „Der Findungsausschuss bleibt wach und an der Arbeit.“

Leitungswechsel sind fester Bestandteil eines Systems, das seit über 130 Jahren mit Frauenhilfen in der evangelischen Kirche sehr gut funktioniert. Und so rief Birgit Reiche erneut Frauen in den Chorraum der Haardter Kirche, um Dank zu sagen für „Zeit und Kraft und Mut, für Hoffen gegen den Augenschein, für Zeugnisse des Glaubens“. Dieser Dank ging an Inge Blecher von der Frauenhilfe Afholderbach, Gisela Fischer und Gustel Kebschull von der Frauenhilfe Deuz, an Bärbel Klein von der Frauenhilfe Netphen, Heidi Weier von der Frauenhilfe Oberholzklau, die persönlich vor Ort waren, sowie an Roswitha Hölper von der Frauenhilfe Siegen-Sieghütte und an Daniela Schäfer, die bis vergangenes Jahr im Bezirksvorstand mitgearbeitet hatte.

Neue im Leitungsdienst der Frauenhilfen

Mit Freude wurden daraufhin an gleicher Stelle in der Haardter Kirche Frauen begrüßt, die sich nun ehrenamtlich in den Leitungsdienst der Frauenhilfen stellen: Anneli Dietrich und Heidrun Hellmann in der Frauenhilfe Netphen, Margarete Knauf in der Frauenhilfe Siegen-Sieghütte, Annette Schuhmacher in der Frauenhilfe Weidenau-Haardter Kirche sowie Ulrike Wendel und Claudia Bröcher als neue Frauen im Bezirksvorstand. Zudem wurde Barbara Krumpholz als stellvertretende Leiterin des Sozialkaufhauses „Der Laden - Kleidung und mehr“ an der Siegener Friedrichstraße in den Dienst eingeführt. Ihnen allen sagte Birgit Reiche: „Worte aus der Bibel, Gebet und Segen mögen euch für euer Amt und eure Aufgaben stärken und euch Gottes Kraft und Begleitung zusprechen.“

Eingerahmt wurde dieser Teil des Jahresfestes durch Grußworte vom Weidenauer Pfarrer Martin Hellweg und von Zilpa Mremi aus der tansanischen Partnerkirchengemeinde der Weidenauer in Tumb. Gewürdigt wurden das Sozialkaufhaus „Der Laden“, mittlerweile seit zehn Jahren in Trägerschaft des Bezirksverbands, und das Bezirksverbands-Projekt „Zeitpaten“, das inzwischen 15 Jahre alt ist. In ihrer Ansprache bezog sich Birgit Reiche auf die Jahreslosung „Du bist ein Gott, der mich sieht“. Diese stand als Thema über dem Gottesdienst, den Kreiskantorin Ute Debus an Orgel und E-Piano musikalisch bereicherte.

Dankbar wurden Anneli Dietrich, Barbara Krumpholz, Heidrun Hellmann, Claudia Bröcher, Ulrike Wendel, Margarete Knauf und Annette Schuhmacher als Neue in Frauenhilfs-Leitungsfunktionen von Susana Riedel-Albrecht, Birgit Reiche und Gerlinde Schäfer (von links) im Dienst begrüßt. Foto: Jens Gesper

