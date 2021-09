Siegen: Evangelische Kirche unterstützt Fridays for Future

Siegen. Mit einer Aktion in der Siegener Nikolaikirche unterstützt der Umweltausschuss des Ev. Kirchenkreises Siegen den Globalen FFF-Klimastreik.

Der Demonstrationszug der Klimaschutz-Bewegung „Fridays for Future“ beginnt am Freitag, 24. September, um 11 Uhr am Bismarckplatz in Weidenau und endet gegen 13 Uhr auf dem Kornmarkt in der Siegener Oberstadt.

Während der Abschlusskundgebung wird vor der Nikolaikirche kostenlos Wasser ausgeschenkt, zudem lädt der Innenraum zum Verweilen bei Musik und kleinen Impulsen ein, heißt es dazu in einer Mitteilung.

Der evangelische Studierendenpfarrer Ralph van Doorn wird zudem auf der Abschlusskundgebung sprechen.

