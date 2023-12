Die 23-jährige Frau wurde seit Montagmorgen, 14. August, vermisst. Die Polizei suchte vor allem in Dreis-Tiefenbach und Umgebung intensiv nach ihr. Am Abend wurde sie dann tot in Emmerich gefunden. (Archivbild)

Siegen Die Staatsanwaltschaft Siegen hat Anklage erhoben: Der Mann, der die Mutter seiner zwei Kinder getötet haben soll, wird vor Gericht gestellt.

Die Staatsanwaltschaft Siegen hat Anklage wegen Mordes erhoben: Am 14. August war eine 23-jährige Frau aus Dreis-Tiefenbach tot auf einem Waldweg in Emmerich am Niederrhein aufgefunden worden. Vorangegangen war eine intensive Suche, nachdem die Frau vermisst worden war. Die Hinweise führten bald zu ihrem ehemaligen Lebensgefährten und Vater ihrer kleinen Kinder, der am nächsten Tag festgenommen und wurde und seither in Untersuchungshaft sitzt.

Das Mordmerkmal der Heimtücke sei gegeben, so der zuständige Siegener Staatsanwalt Fabian Glöckner auf Anfrage. Die Obduktion hatte ereben, dass die 23-Jährige mit mehreren Messerstichen getötet wurde, wahrscheinlich in der Nähe des Fundorts an der Grenze zu den Niederlanden. Arg- und Wehrlosigkeit des Opfers hat der Täter nach Überzeugung der Ermittler bewusst ausgenutzt, so Glöckner. Auf Mord steht lebenslange Freiheitsstrafe.

Mutmaßlicher Täter soll seine Ex schon zuvor mehrfach misshandelt haben

Es gab bald nach der Tat schon Hinweise darauf, dass die Frau schon mehrfach von ihrem gewalttätigen Ex-Lebensgefährten misshandelt worden war. Die Beziehung sei geprägt gewesen von wiederholten Trennungen und Versöhnungen - auch kurz vor der Tat, als der mutmaßliche Täter aus der gemeinsamen Wohnung aus- und wieder bei seinen Eltern eingezogen war.

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Prozess spätestens Anfang Februar beginnen dürfte. Ein paar wenige restliche Ermittlungen würden parallel noch laufen.

