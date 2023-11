Siegen: Exklusive Führung durch das Apollo-Theater

Siegen Wir sagen unseren Leserinnen und Lesern ein herzliches Dankeschön für ihre Treue – mit einem exklusiven Erlebnis.

Wir wollen uns bei unseren Leserinnen und Lesern bedanken und laden zu einer exklusiven Führung durch das Apollo-Theater in Siegen ein.

Das Apollo-Theater ist ein bedeutender kultureller Schatz in unserer Region und hat bereits zahlreiche unvergessliche Momente auf der Bühne erlebt. Während der Führung am Mittwoch, 22. November, ab 16 Uhr werden unsere Leserinnen und Leser nicht nur die beeindruckende Architektur des Gebäudes bewundern können, sondern auch einen Blick hinter die Kulissen werfen und erfahren, wie die Bühne für die Aufführungen vorbereitet wird.

Für unsere Leserinnen und Leser kostenlos

Für unsere Leserinnen und Leser plus je eine Begleitperson ist dies selbstverständlich kostenlos! Wer sich einen der begehrten Plätze sichern will, schickt bitte eine E-Mail mit dem Betreff „WR Siegen Apollo-Theater“ und dem vollständigen Namen mit Adresse und Telefonnummer an besucher@funkemedien.de oder ruft unter 0201/804-8058 an. Bei zu vielen Interessenten muss das Los entscheiden.

