Siegen: Fab Lab öffnet wieder – jeder Bastler ist willkommen

Siegen. Bastler und Tüftler aus Siegen haben wieder eine Anlaufstelle, wenn’s knifflig wird: Das Fab Lab öffnet nach der Corona-Pause an neuem Standort.

Nach anderthalbjähriger pandemiebedingter Schließung hat das Fab Lab Siegen wieder geöffnet. Neuer Standort ist das Haus der Innovationen an der Sandstraße. Das Fab Lab der Universität Siegen bietet jeden Mittwoch von 14 bis 20 Uhr Menschen aus der Region einen sicheren Raum zum Experimentieren und Werken.

Seit der corona-bedingten Schließung im Frühjahr 2020 gab es einige Veränderungen. So musste der alte Standort am Herrengarten aufgegeben werden, da dort der Abriss bevorsteht. Am neuen Standort gibt es jede Menge Raum für neue Ideen, denn ebenfalls dort angesiedelt sind der Start-up-Inkubator One Small Step von der Gründerinitiative Startpunkt57 in Siegen-Wittgenstein und ventUS – ein Unterstützungsprogramm für Gründungsvorhaben an der Universität Siegen.

Fab Lab Siegen: Ideen umsetzen und Probleme lösen mit Hightech-Geräten

Die räumliche Nähe soll Unternehmen, Gründern und Erfindern dabei helfen, kreative Ideen schnell und unkompliziert auszuprobieren und umzusetzen. „Wir freuen uns, nach so langer Zeit endlich wieder öffnen zu können und Menschen einen Raum für kreative Arbeit und Austausch zu bieten“, so Marios Mouratidis, Lab- und Projektmanager imFab Lab. „Noch dazu in den neuen Räumlichkeiten mit mehr Platz für Kreativität. Zugang und Nutzung sind weiterhin zu den regulären Öffnungszeiten für die Region kostenlos!“ Lediglich das Material müssen die Nutzerinnen und Nutzer selbst mitbringen.

Sicherheitsabstand Eine Anmeldung ist nicht notwendig, jedoch gilt im Fab Lab pandemiebedingt außer am Sitzplatz mit Sicherheitsabstand Maskenpflicht und es gilt die 3G-Regel. Ansprechpartner:David Amend, 0271/740-39 12; E-Mail-Adresse: david.amend@uni-siegen.de

Die Werkstatt ist ausgestattet mit Maschinen, Technologien und Werkzeugen zum digital gestützten Herstellen und Reparieren von (fast allen) Dingen. Die Ausstattung umfasst unter anderem verschiedene 3D-Druckverfahren, zwei CO2-Laserschneide– und Gravurmaschinen, einen kollaborativen Roboterarm, eine CNC-Fräse, eine Elektrowerkstatt und einen Handwerksbereich.

Fab Lab Siegen will nachhaltige Gesellschaft fördern: Reparieren statt wegwerfen

Das Fab Lab soll einen Teil zu einer nachhaltigeren Gesellschaft beitragen. Als Teil der Universität Siegen bietet es allen Menschen, unabhängig von Ausbildung und Wissensstand, einen Ort der Kreativität, des Experimentierens und des Austauschs. Darüber hinaus richtet sich das Fab Lab am neuen Standort auch an Start-ups und Unternehmen zum Prototypenbau, zur Fertigung von Kleinserien und zum Einblick in digitale Technologien.

Da im Fab Lab viel Wert auf Arbeitssicherheit gelegt wird, müssen Nutzerinnen und Nutzer eine entsprechende Sicherheitsunterweisung besucht haben. Diese wird ebenfalls kostenlos vor Ort angeboten.

