Siegen: Fahranfänger kachelt in der Nacht durch die Stadt

Weidenau. Eine Zivilstreife verfolgt einen Audi durch Siegen. Dessen 18-jähriger Fahrer scheint sich um Verkehrsregeln nicht zu scheren. Das hat Folgen.

Einer Zivilstreife der Polizeiwache Siegen ist in der Nacht auf Mittwoch, 26. April, in Weidenau ein grauer Audi aufgefallen.

Der 18-jährige Fahrer war laut Angaben der Beamten gegen 0.45 Uhr auf der Poststraße unterwegs und bog mit seinem Wagen nach rechts auf die Weidenauer Straße in Richtung Siegen ab. Nach kurzer Zeit beschleunigte das Auto mit aufheulendem Motor massiv. Die Zivilstreife nahm umgehend die Verfolgung auf. Über die Weidenauer Straße und die Hagener Straße fuhr der junge Mann mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Innenstadt.

Erst hinter der Siegener Hufeisenbrücke stoppt der Audi

An der Ecke Sandstraße und Sieghütter Hauptweg missachtete er eine rote Ampel. Danach bog er in die Hindenburgstraße Richtung Siegener Bahnhof ein. An einer Baustelle fuhr der 18-Jährige erneut über eine rote Ampel. Nachdem er über die Hufeisenbrücke gefahren war, gaben die Polizisten dem Mann Anhaltesignale, wie es dazu in einer Mitteilung heißt. Kurz darauf hielt er an. Die Beamten stellten den Führerschein des Fahranfängers sicher. Ihn erwartet außerdem ein Strafverfahren.

