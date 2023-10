Unfall Siegen: Fahranfänger rast beinahe in Rettungswagen

Weidenau. An der HTS-Abfahrt Sieghütte rast ein 19-Jähriger beinahe in einen Rettungswagen, der mit Blaulicht auf der Weidenauer Straße fährt.

Hoher Sachschaden entstand am Sonntagabend bei einem Verkehrsunfall an der HTS-Abfahrt Sieghütte zur Weidenauer Straße. Ein 19-jähriger Fahranfänger war mit seinem BMW und drei weiteren Insassen von Siegen kommend in Fahrtrichtung Kreuztal unterwegs.

n Höhe der Abfahrt Weidenauer Straße raste der 19-jährige viel zu schnell in die Ausfahrt und kam dabei in der Kurve nach links von der Fahrbahn ab. Hier touchierte er die Schutzplanke, riss ein Verkehrsschild ab, überquerte die Gegenfahrbahn und kam nur wenige Meter vor einem Rettungswagen der Feuerwehr Siegen zum Stillstand, der sich auf einer Einsatzfahrt befand. Bis zum Eintreffen der Polizei sicherten die Rettungsassistenten die Unfallstelle ab und kümmerten sich um die Personen, von denen keiner verletzt wurde. Am BMW des Fahranfängers entstand Totalschaden. Während der Unfallaufnahme und des Abschleppens des Fahrzeugs wurde die Auffahrt zur HTS gesperrt. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf rund 25.000 Euro.

