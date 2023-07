Der Wagen kommt in der Weiß zum Stillstand.

Verkehr Siegen: Fahrerin (80) landet beim Parken mit Auto in Fluss

Kaan-Marienborn. Eine 80-Jährige will ihren Citroën auf einem Siegener Parkplatz abstellen. Doch etwas läuft kräftig schief und der Wagen rollt in die Weiß.

Glück im Unglück hatte eine 80-jährige Autofahrerin am Donnerstagmorgen, 6. Juli, bei einem Unfall in Kaan-Marienborn.

Die Seniorin war mit ihrem Citroën auf einen an der Weiß gelegenen Parkplatz an der Hauptstraße gefahren, um ihren Wagen dort abzustellen. Wie die Polizei vor Ort mitteilte, sei der Wagen dann aus noch ungeklärter Ursache geradeaus gefahren. Dabei touchierte er ein anderes geparktes Fahrzeug, rollte eine kleine Böschung hinunter und kam schließlich in dem Flussbett zum Stillstand.

Frau kann Auto aus eigener Kraft verlassen

Aus eigener Kraft konnte die Autofahrerin unverletzt ihr Fahrzeug verlassen und durch das seichte Wasser ans Ufer laufen. Beschäftigte einer nicht weit entfernten Arztpraxis kümmerten um die Senioren. Die Feuerwehr, die mit dem Einsatzstichwort „TH 2 – Eingeklemmte Person – Pkw in Fluss“ gegen 9.49 Uhr alarmiert worden war, konnte den Einsatz schnell abbrechen. Der Pkw musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden.

Durch die Böschung fährt das Auto in den Fluss. Foto: Kai Osthoff

