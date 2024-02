Siegen: Fahrspur gewechselt – doppelter Totalschaden

An beiden Fahrzeugen entsteht bei dem Unfall auf der Hagener Straße in Siegen Totalschaden.

Siegen Eine Unaufmerksamkeit beim Fahrspurwechsel ist auf der Hagener Straße in Siegen Ursache für einen Unfall.

Mit Verletzungen musste am Montagabend gegen 19 Uhr eine 34-jährige Pkw-Fahrerin nach einem Verkehrsunfall auf der Hagener Straße in Siegen durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Die Fahrerin hatte zwei Kinder im Alter von elf und zwölf Jahren im Fahrzeug, als sie auf dem rechten Fahrstreifen der Hagener Straße in Fahrtrichtung Kaisergarten fuhr. Auf der zweiten Fahrspur befand sich eine 37-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem 38-jährigen Beifahrer. Auf unerklärlichen Gründen wechselte die 34-jährige Pkw-Fahrerin ihre Fahrspur von rechts auf die Mittelspur und krachte mit voller Wucht in die Beifahrerseite des Fahrzeugs der 37-Jährigen. Bei dem Aufprall wurde die Unfallverursacherin verletzt. An beiden Fahrzeugen entstanden Totalschäden

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland