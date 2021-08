Siegen: Fahrspur zu spät gewechselt – Totalschaden

Siegen. Innenstadt Siegen statt Autobahn: Zu spät bemerkt eine Autofahrerin ihren Fehler – sie verreißt das Lenkrad und landet auf dem Dach.

Glück im Unglück hatte am frühen Sonntagmorgen eine Pkw-Fahrerin,m die von IKEA kommend die Wallhausenstraße in Fahrtrichtung Autobahn befuhr. In einer scharfen Rechtskurve hatte sie bemerkt, dass sie sich mit ihrem Fahrzeug auf dem Fahrstreifen in Fahrtrichtung Siegen-Innenstadt befand. Als sie noch schnell auf die Spur in Richtung Autobahn überwechseln wollte, verriss sie das Lenkrad.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Der Kleinwagen krachte nach rechts in die Böschung, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Die Fahrerin blieb unverletzt, sie konnte selbst aus ihrem Fahrzeug aussteigen. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland