Siegen: Falsche Notrufe von Android-Handys ärgern Polizei

Siegen. Ein Update sollte das Problem eigentlich lösen, dennoch bleiben Pocket-Calls für die Siegener Polizei ein große Belastung.

Die Kreisleitstelle in Siegen hat auf die Problematik der Pocket Calls hingewiesen. Dabei handelt es sich um Notrufe, die durch Android-Geräte automatisch aus der Hosentasche getätigt werden. Die Handyanbieter haben mittlerweile ein Software-Update zur Verfügung gestellt, das die Anrufe unterbindet.

Trotzdem kommt es auch auf der Polizei-Leitstelle weiterhin vermehrt zu solchen Anrufen, so die Beamten in einer Mitteilung. Es gibt keine messbaren Zahlen, doch der Führungs- und Lagedienst der Polizei, auch für die Leitstelle zuständig, verzeichnet jeden Tag eine Vielzahl von Hosentaschenanrufen. „Sobald wir merken, dass es sich um einen Pocket-Call handelt, wird das Gespräch beendet. Nichtsdestotrotz ist in dieser Zeit ein Sachbearbeiter der Leitstelle gebunden. Das bedeutet im Umkehrschluss: In dieser Zeit verzögern sich im schlimmsten Fall wirkliche Notrufe, bei denen jede Sekunde zählt“, sagt Michael Zell, der Leiter des Führungs- und Lagedienstes bei der Kreispolizeibehörde.

Appell der Siegener Polizei: Android Update umgehend installieren

Die Behörde bittet daher alle Menschen in Siegen-Wittgenstein mit Android-Smartphone, das neue Android-Update zu installieren. Die Handyhersteller haben entsprechend reagiert und eine neue Software zur Verfügung gestellt. Dieses Update muss eventuell durch den jeweiligen Nutzer selbst angestoßen werden, heißt es weiter.

