Siegen: Falsche Wasserwerks-Mitarbeiter bestehlen Senioren

Siegen. Mit einer hinterhältigen Täuschung verschafft sich ein Fremder Zutritt zur Wohnung eines älteren Ehepaars. Die Polizei warnt vor der Masche.

Als Mitarbeiter der Wasserwerke gab sich ein Fremder aus, der am Donnerstagvormittag (21. Juli) bei einem älteren Ehepaar in der Leystraße in Siegen klingelte. Tatsächlich lenkte er die 82-jährige Bewohnerin bloß ab, damit Komplizen die Wohnung nach Beute durchsuchen konnten.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, stand der Mann am Donnerstags gegen 11.15 Uhr vor der Haustür und gab an, er müsse den Wasserdruck testen, da offensichtlich etwas nicht stimmen würde. Während sich die Ehefrau sowie der angebliche Wasserwerk-Mitarbeiter im Keller befanden, durchsuchten unbekannte Täter mehrere Räume im Obergeschoss. Später bemerkte die Seniorin, dass Schmuck und Bargeld fehlten.

Die Kriminalpolizei in Siegen bittet Zeugen um Hinweise unter 0271/7099-0.

