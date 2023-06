Siegen: Falscher Türkeiurlaub – Seniorin mies hereingelegt

Die Betrüger nehmen per Telefon Kontakt zu der Siegenerin auf. (Symbolbild)

Weidenau. Betrüger gaukeln einer Frau aus Siegen Unregelmäßigkeiten auf ihrem Konto vor – und raten ihr, alles abzuheben und zu übergeben.

Am Freitag, 9. Juni, ist eine Seniorin im Siegener Stadtteil Weidenau Opfer von dreisten Betrügern geworden. Laut Polizeiangaben nahmen die Täter morgens telefonisch Kontakt zu der Frau auf.

Angeblich sei ihr Bankkonto fälschlicherweise durch einen Türkeiurlaub belastet worden. Diesen Urlaub hatte die Seniorin aber gar nicht gebucht. Daher empfehle man ihr nun, ihr gesamtes Geld vom Konto abzuheben, damit es nicht zu weiteren fehlerhaften Abbuchungen komme. Dieser Empfehlung kam die Frau nach. Es folgten weitere Anrufe, bei denen sich die Betrüger entweder als Bankmitarbeiter oder aber als Polizeibeamten ausgaben. Damit das Geld dennoch sicher untergebracht sei, bot man ihr die zwischenzeitliche Verwahrung an. Dafür solle sie das Geld im nahe gelegenen Holunderweg deponieren, damit es abgeholt werden könne.

Seniorin räumt auch noch ihr Siegener Schließfach aus

Als sie wieder zu Hause eintraf, kontakten die Betrüger die Frau abermals. Dieses Mal gaben sie an, dass auch die Schließfächer des Geldinstitutes aufgrund eines korrupten Mitarbeiters nicht sicher seien. Die Frau ging abermals zu dem Geldinstitut in der Weidenauer Straße in der Nähe des Einkaufszentrums und holte noch Vermögenswerte aus dem Schließfach. Auch das deponierte sie laut Polizeiangaben wieder zur Abholung im Holunderweg.

Der Seniorin kamen schließlich Zweifel und sie kontaktierte die Polizei, die sie über den Betrug aufklärten. Zu einem Sichtkontakt mit den Tätern und Geldabholern kam es nicht. Das Kriminalkommissariat 2 in Siegen hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Ermittler hoffen insbesondere auf Hinweise auf verdächtige Personen, die sich entweder im Bereich des Geldinstitutes während der beiden Abhebungen – 11.15 bis 11.30 Uhr und circa 14 Uhr – oder im Bereich Holunderweg und Begonienweg beim Deponieren der Übergabetaschen – 11.30 bis 12 Uhr und 14.30 Uhr – aufhielten.

Bei den Übergabetaschen handelte es sich um eine weinrote Stofftasche sowie eine weiße Papiertüte mit blauer Aufschrift.

