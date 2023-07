Die Polizei kommt dem falsch fahrenden Auto in Siegen langsam entgegen – ein Streifenwagen muss auf der HTS dennoch ausweichen, um den Zusammenstoß zu verhindern. (Symbolbild)

Verkehrsgefährdung Siegen: Falschfahrerin auf HTS – Zweifel an Fahrtüchtigkeit

Siegen. Zwei Streifenwagen braucht es, um Geisterfahrerin auf der HTS zu stoppen: Polizei Siegen behält zur Sicherheit Führerschein und Autoschlüssel ein

Am Sonntagabend, 23. Juli, war eine 81-jährige als Falschfahrerin auf der HTS unterwegs. Der Polizei gelang es, sie zeitnah zu stoppen, bevor es zu Kollisionen auf der Schnellstraße kam.

Gegen 21.38 Uhr gingen den Angaben zufolge bei der Polizeileitstelle mehrere Notrufe ein: Es gebe einen Geisterfahrer auf der HTS mit, laut der Meldungen sei das Auto auf der falschen Fahrbahn im Bereich Geisweid/Weidenau Richtung Eiserfeld unterwegs. Einer Polizeistreife gelang es, das langsam fahrende Fahrzeug zum Anhalten zu bringen – ein weiterer Streifenwagen, der dem Falschfahrer ebenfalls langsam entgegen kam, hatte ausweichen müssen, um den Zusammenstoß zu verhindern.

Polizei Siegen leitet Strafverfahren ein – Straßenverkehrsamt überprüft Seniorin

Als der Wagen schließlich stand, stellten die Beamten fest, dass eine 81-jährige Frau am Steuer saß, sie und ihr Fahrzeug wurden zunächst zur Polizeiwache gebracht. Bei der Aufnahme des Sachverhaltes ergaben sich Zweifel an der Fahrtauglichkeit der Frau, heißt es weiter, so dass die Beamten den Führerschein beschlagnahmten. Ebenso wurde der Fahrzeugschlüssel einbehalten, um eine Weiterfahrt zu verhindern.

Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung ein, zudem überprüft das Straßenverkehrsamt, ob die 81-Jährige noch geeignet und befähigt ist, ein Kraftfahrzeug im Straßenverkehr sicher zu führen.

