Hilchenbach Besser schnell sein: Der Vorverkauf für „Die Fantastischen Vier“ bei KulturPur beginnt. Wir verraten, wie man an die begehrten Tickets kommt.

Der Vorverkauf für die beiden Shows der Fantastischen Vier bei Kultur Pur 32 beginnt am Samstag, 20. Januar, um 10 Uhr. „Die begeisterten Rückmeldungen seit die zwei Konzerte kurz vor Weihnachten angekündigt wurden, lassen nur eine Schlussfolgerung zu: Alle Zeichen stehen auf (An)Sturm!“, schreibt das Kulturbüro des Kreises Siegen-Wittgenstein. Die Fanta 4 sind am 19. und 20. Mai live auf dem Giller zu erleben und in diesem Jahr Headliner des Festivals.

Bei der erwarteten großen Nachfrage empfiehlt Festivalleiter Jens von Heyden „eine stabile Telefon- und Internetverbindung und wohl auch ein wenig Geduld, falls man nicht bereits Punkt 10.05 Uhr seine print@home-Tickets im Postfach findet“, heißt es weiter. „Unsere Erfahrungen zeigen, dass sogar in den Wochen nach dem ersten Vorverkaufstag immer wieder Chancen auf Rückläufer oder nicht abgeholte Bestellungen bestehen. Auch die Tauschbörse auf kulturpur-festival.de war in der Vergangenheit ein gern genutzter Anlaufpunkt, um an Tickets zu kommen.“

Siegen: Hier gibt‘s Tickets für Die Fantastischen Vier bei Kultur Pur 32

Wer auf Nummer sicher gehen will, sollte am Samstag aber auf jeden Fall dabei sein: Karten gibt es über die Sparkassen-Hotline von ProTicket unter Telefon 01803/ 742654 und über die Festival-Homepage kulturpur-festival.de. „Zeitgleich öffnen auch die anderen bekannten Vorverkaufsstellen ihre Schalter und Telefonleitungen“, merkt das Kulturbüro an.

