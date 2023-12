Siegen: Festliche Musik hoch über den Dächern der Stadt

Das Bläserensemble „pian e forte“ spielt am Samstag, 2. Dezember, auf dem Turm der Nikolaikirche hoch über Siegen.

Siegen Traditionell wird mit Blasmusik vom Turm der Nikolaikirche der Advent in Siegen „eingeläutet“. Viele Menschen lauschen am Samstag „pian e forte“.

Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger hatten sich am Samstagabend, 2. Dezember, auf dem Rathausplatz in der Siegener Oberstadt eingefunden, um die weihnachtliche Bläsermusik am Vorabend des 1. Advent vom Turm der Nikolaikirche zu hören. Mit den Glockenschlägen um 17 Uhr spielte hoch oben das Bläserensemble „pian e forte“ unter Leitung von Benjamin Eibach.

Am Samstag, 9. Dezember, spielt der CVJM-Posaunenchor Kaan-Marienborn unter Leitung von Simon von der Heyden, eine Woche später die Bläser des CVJM-Posaunenverbandes Siegerland und einen Tag vor Heiligabend der CVJM-Posaunenchor Oberschelden unter Leitung von Nils Plaum. Veranstalter ist die Evangelische Lukas-Kirchengemeinde Siegen.

