Ein verletzter Polizist wird versorgt: Die Festnahme des 49-Jährigen in Siegen ist gefährlich für die Beamten.

Siegen 49-jähriger Siegener reagiert hochaggressiv auf Beamte, sie fordern sofort Verstärkung. Schließlich ringen die Polizeikräfte den Mann zu Boden.

Vier Beamte der Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein wurden in der Nacht zu Donnerstag, 9. November, bei einem Einsatz erheblich verletzt - zwei von ihnen so schwer, dass sie im Krankenhaus sind.

Gegen 22.15 Uhr wurde die Polizei zu einem Mehrfamilienhaus in der Straße Flurenwende am Fuße der Altstadt gerufen. Dort sollte ein psychisch auffälliger Mann (49) für Unruhe sorgen. Als die Beamten eintrafen, bedrohte sie der Mann mit einem Messer, sie forderten sofort Verstärkung an. Als der Mann dann festgenommen werden sollte, leistete er erheblichen Widerstand und verletzte dabei vier Polizisten. Die Beamten konnten ihn schließlich zu Boden ringen und Handfesseln anlegen.

Da auch der Verdächtige verletzt war, wurde er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Während des Einsatzes war die Straße Flurenwende von beiden Seiten voll gesperrt. Im Einsatz befanden sich sieben Streifenwagenbesatzungen, zwei Rettungswagen sowie ein Notarzt.

Die Straße Flurenwende in Siegen wird für den Polizeieinsatz voll gesperrt. Foto: Jürgen Schade

