Siegen: Feuer im Mülleimer und Container – Brandstiftung?

Im Mathiasweg brannte in einem großen Stahlcontainer eine große Menge Holz.

Siegen. Die Feuerwehr in Siegen wird in der Nacht zum Samstag fast zur gleichen Zeit zu zwei Bränden alarmiert. Brandstiftung ist nicht ausgeschlossen

Gleich zwei Mal hat es in der Nacht zu Samstag in Siegen gebrannt.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Einsatz an der Alche in Siegen

Gegen 2.35 Uhr wurde die Feuerwehr Siegen zu einem Mülleimerbrand in die Straße An der Alche gerufen. Dort brannten drei Mülleimer nur wenige Meter von einem Wohnhaus entfernt. Deshalb hatte die Kreisleitstelle vorsorglich das Einsatzstichwort „Feuer 4“ ausgelöst.

In diesem Zuge wurden zahlreiche Einsatzfahrzeuge auf den Weg gebracht. Sie konnten aber nach dem Eintreffen der ersten Einsatzkräfte schon auf der Anfahrt abbrechen. Die drei Mülleimer waren von fünf Brandbekämpfern schnell gelöscht. Die Polizei nahm vor Ort erste Ermittlungen auf.

Gegen 2.35 Uhr wurde die Feuerwehr Siegen zu einem Mülleimerbrand in die Straße „An der Alche“ gerufen. Foto: Kai Osthoff

Alarm in der Fludersbach in Siegen

Fast zeitgleich wurden die Feuerwehreinheit Siegen-Hain zu einem Containerbrand in die Fludersbach gerufen. Im Mathiasweg brannte in einem großen Stahlcontainer eine große Menge Holz in voller Ausdehnung. Weil es zu diesem Zeitpunkt regnete, wollte die Feuerwehr Brandstiftung als mögliche Brandursache nicht ausschließen.

Auch bei dem ersten Feuer müssen weitere Ermittlungen zeigen, ob wieder ein Brandstifter in der Nacht zu Samstag unterwegs war.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland