Siegen: Feuer im Papiercontainer – erneute Brandstiftung?

Siegen. Ein brennender Altpapiercontainer an der Wittgensteiner Straße ruft die Feuerwehr auf den Plan. Erst am Wochenende hatte es am Giersberg gebrannt

Wieder einmal wurde ein Papiercontainer in Brand gesetzt: Diesmal in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 6. Oktober, in der Wittgensteiner Straße auf dem Siegener Giersberg.

Anwohner hatten gegen 22.30 Uhr Feuerschein gesehen und Feuerwehr und Polizei alarmiert. Die Feuerwehr rückte mit zwei Fahrzeugen von der Löscheinheit Siegen-Hain an die Brandstelle, wo eine starke Rauchentwicklung zu sehen war. Per Schnellangriff wurde der Container erst einmal mit Wasser geflutet, bevor er geöffnet werden konnte um festzustellen, ob noch Brandnester vorhanden waren.

Immer wieder kommt es vor das bisher Unbekannte Papiercontainer in Brand setzen – zuletzt am vorigen Wochenende an der Giersbergschule.

