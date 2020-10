Die Retter haben den Brand in Siegen schnell unter Kontrolle.

Einsatz Siegen: Feuer in ehemaliger Walzengießerei Roland

Siegen. Spaziergänger bemerken den Brand unweit der Siegener Innenstadt und verständigen die Feuerwehr.

Ein Feuer in einer Halle auf dem Gelände der ehemaligen Walzengießerei Roland in Siegen hat in der Nacht auf Mittwoch, 28. Oktober, die Feuerwehr auf den Plan gerufen.

Spaziergänger hatten Feuerschein bemerkt und Rauch aus dem Dach aufsteigen sehen. Unverzüglich riefen die Passanten die Feuerwehr. Einsatzkräfte der Löscheinheit Hain rückten an.

Feuerwehr Siegen: Ursache bislang unklar

Die Retter hatten den Brand schnell unter Kontrolle. Aus bislang nicht geklärten Gründen hatte Abfall in einer Zwischenwand Feuer gefangen. Die alten Fabrikhallen werden derzeit abgerissen.

