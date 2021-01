In Siegen löschten die Einsatzkräfte der Feuerwehr eine brennende Gartenlaube im „Verein der Gartenfreunde Am Rosterberg“.

Feuerwehr Siegen: Feuer in der Kleingartenanlage am Rosterberg

Siegen In einer Gartenlaube in Siegen ist ein Feuer ausgebrochen. Ein Mitglied des Gartenvereins versucht zu löschen und ruft die Feuerwehr

Zum Brand einer Gartenlaube in der Kleingartenanalage des „Vereins der Gartenfreunde Am Rosterberg“ musste am späten Samstagabend die Feuerwehr ausrücken.

Ein Gartenvereinsmitglied hatte gegen 19.40 Uhr an der hölzernen Außenwand der Gartenlaube „Große Freiheit“ Feuerschein gesehen und die Feuerwehr alarmiert. Eigene Löschversuche des Mannes schlugen fehl, so dass die Feuerwehrmänner erst einmal einen Schnellangriff vornahmen.

Brandursache ist noch unbekannt - Polizei ermittelt

In der Zwischenzeit war auch die Laubenbesitzerin eingetroffen und konnte dem Einsatzleiter den Schlüssel der Hütte übergeben. Die Einsatzkräfte lösten einige Fassadenbretter und konnten mit den Löscharbeiten fortfahren.

Obwohl die Gartenanlage und auch die einzelnen Hütten elektrifiziert sind, ist das Feuer nicht im Inneren entstanden. Die Brandursache ist noch unbekannt, die Polizei nahm die Ermittlungen auf.